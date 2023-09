A Erice fiorisce il Giardino dello Sport

Inaugurato alla presenza della sindaca Toscano il nuovo impianto intitolato a Falcone e Borsellino. Tranchida: “Simbolo rinascita quartiere San Giuliano”

ERICE (TP) – “Oggi è un giorno speciale con l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo Falcone e Borsellino (ex Campo Bianco) a San Giuliano – Erice. Desidero congratularmi con Daniela Toscano e con tutti gli amministratori di Erice che hanno lavorato instancabilmente per realizzare un sogno che avevamo coltivato in passato: il riscatto del quartiere San Giuliano”.

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida è intervenuto ieri mattina ad un appuntamento considerato fondamentale per la rinascita di un quartiere popolare, quello di San Giuliano, per l’appunto, che, a detta del primo cittadino, da luogo trascurato ed etichettato come ghetto, si sta trasformando in “eccellenza”.

L’inaugurazione del Giardino dello Sport rientra nella Settimana Europea dello Sport che è organizzata in collaborazione con il Panathlon Club di Trapani; il Comune di Erice ha scelto di sostenerla con patrocinio e supporto logistico. Centinaia di studenti di Erice, Trapani, Paceco e Misiliscemi, le associazioni sportive e di volontariato, oltre alle autorità e ai cittadini sono partiti in corteo dai giardini dell’Università, nel Lungomare Dante Alighieri, per raggiungere il Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino”; lì si è svolto il rituale taglio del nastro da parte della sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella, secondo la quale l’evento rappresenta “il culmine di un grande e faticoso lavoro messo in piedi negli anni, un vero e proprio sogno in cui tanti hanno creduto, nell’ambito di un progetto sportivo di ampio respiro che punta alla piena fruibilità di altri impianti come il campo Mokarta, il campo San Nicola e la palestra di Porta Spada”.

“Si conclude così – ha detto Toscano – un percorso di lavoro e riqualificazione, ma ne inizia un altro che dovrà guardare non soltanto allo sport, ma anche al rafforzamento dei valori di socialità, aggregazione e del senso di comunità che ci ha sempre contraddistinti”.

“È un’altra bellissima pagina di storia per Erice e gli ericini”, commenta l’assessora con delega allo sport, Rossella Cosentino. La superficie così vasta e la presenza di campi e spazi dedicati a specifiche discipline, lo rende infatti un luogo versatile e polivalente. In definitiva, il Giardino dello Sport, che si innesta in un progetto più complessivo di riqualificazione dell’area del quartiere di San Giuliano e del nostro magnifico litorale, è un’opera unica ed imponente che renderà Erice un luogo invidiabile anche sotto il profilo sportivo. Siamo felici di aver inserito quest’evento all’interno della Settimana Europea dello Sport e di collaborare con il Panathlon Club di Trapani, ha concluso Cosentino.