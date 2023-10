Errore nel percorso, treno con eurodeputati finisce a...Disneyland!

Sosta inconsueta dei politici europei nella stazione di Marne-la-Vallée, cittadina francese famosa per il parco divertimenti

Un treno speciale con eurodeputati e assistenti, diretto a Strasburgo, è finito a Disneyland Paris per un “errore nel percorso”. E’ accaduto ieri, secondo quanto riporta il Guardian, raccontando della sosta inaspettata dei politici europei nella stazione di Marne-la-Vallée, famosa per il parco divertimenti. L’imprevisto non poteva che finire sui social.

“Non siamo il Parlamento di Topolino”

“Non siamo il Parlamento di Topolino” scherza su X il verde tedesco Daniel Freund, mentre gli fa eco l’olandese Samira Rafaela che scrive: “Team Disneyland”. “Dove i sogni diventano realtà” chiosa l’assistente Emmanuel Foulon, prendendo come tutti gli altri con filosofia il simpatico ‘fuori programma’ della giornata.