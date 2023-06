Esce il fumetto Marvel con il sangue dei Kiss: almanacco del 30 giugno, ecco cosa accadde

ecco l'almanacco con santo del giorno con le curiosità, gli anniversari e le ricorrenze.

Il 30 giugno è il 181º giorno del calendario gregoriano (il 182º negli anni bisestili) e mancano 183 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, curiosità, anniversari e ricorrenze.

Cosa si celebra il 30 giugno

Il 30 giugno la Chiesa cattolica ricorda i santi Protomartiri di Santa Romana Chiesa. Oggi si celebra la Giornata mondiale degli asteroidi, Istituita nel 2015, viene celebrata ogni anno il 30 giugno in tutto il pianeta.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 28 giugno. Tra loro: il pugile Mike Tyson (1966); la star hollywoodiana Lizzy Caplan (1982); Elliot Fletcher (1996), famoso come Noah di Faking It; il cantautore Pierdavide Carone (1988); l’attore Rick Gonzalez (1979) che è stato Wild Dog in Arrow.

Accadde oggi, 30 giugno: gli anniversari

356 a.C. – Alessandro Magno nasce contemporaneamente al passaggio di una stella cadente in cielo

17 a.C. – Virgilio termina la prima bozza del poema epico Eneide

1894 – Apre al traffico il Tower Bridge di Londra

1932 – Viene posata la prima pietra della città di Littoria

1934 – Germania: nella “Notte dei lunghi coltelli”, le SS eliminano Ernst Röhm e i principali esponenti delle SA

1936 – Viene pubblicato negli USA il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell

1937 – La Banca di Francia abbandona il sistema aureo

1960 – Il Congo diventa indipendente dal Belgio

1973 – È visibile nela fascia dal centro America al centro Africa l’eclissi solare più lunga del secolo, con una durata di sette minuti e quattro secondi

1977 – La casa editrice statunitense Marvel Comics pubblica il primo numero della serie Super Special con protagonisti i quattro componenti del gruppo rock Kiss usando inchiostro mischiato con il vero sangue dei musicisti: diventerà il fumetto più venduto della casa editrice fino al primo numero di Spiderman di Todd McFarlane del 1990

2019 – Incontro al confine tra le due Coree, nel villaggio di Panmunjeom, fra il presidente degli USA Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un; è la prima volta che un presidente statunitense visita la Corea del Nord