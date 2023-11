Esplode il caso AST a Bagheria, servizio sospeso con due giorni di preavviso

Con una nota protocollata dagli uffici comunali il 29 novembre l'AST ha comunicato al Comune di Bagheria che sospenderà i servizi di trasporto urbano dal primo dicembre 2023. Ragazzi senza mezzi pubblici per andare a scuola e pendolari a piedi. Il sindaco di Bagheria: "Non mi aspettavo una simile sorpresa"

Alle porte di Palermo, un comune di oltre 65.000 abitanti ha appena perso il suo collegamento di trasporto pubblico interno. Si tratta del Comune di Bagheria e della frazione di Aspra, collegata alla città delle ville solo ed unicamente dall’Azienda Siciliana Trasporti. La comunicazione, che l’AST ha trasmesso al Comune, risulta protocollata in data 29 novembre ed informa l’amministrazione comunale che dal primo dicembre 2023 non verranno più effettuate le corse sul territorio. Due giorni di preavviso per rimediare in un solo modo, come si legge in una nota del Comune di Bagheria: “I Comuni dovranno dunque attrezzarsi per conto proprio, mettendo a bando le tratte scoperte o coinvolgendo autolinee private”.

Abbiamo provato a contattare AST, ma, priva di un ufficio stampa e con un solo numero utile che non passa alcun interno, al momento ci siamo potuti limitare a prendere atto della lunghissima pagina sul sito della azienda contenente l’elenco dei disservizi sparsi in tutto il territorio siciliano. Gli ultimi avvisi per l’utenza, tutti comunicati come “per motivi tecnici”, riguardano le province di Catania, Siracusa ed Enna.

Adesso si aggiunge la sospensione del servizio in una cittadina che aveva frazione marinara e periferia collinare collegate solo a mezzo bus, e che rischia di restare appesa al capoluogo di regione dalla sola linea ferroviaria. L’improvvisa sospensione è stata oggetto di alcune domande che abbiamo rivolto al sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli: “Non mi aspettavo una simile sorpresa, ma è sotto gli occhi di tutti le condizioni in cui versa AST Sicilia. Ho dato mandato agli uffici di attivare le procedure per affidare attraverso bando pubblico almeno la tratta scolastica Aspra/Bagheria e Consona-Incorvino/Bagheria”.

Sulla crisi dell’Azienda Siciliana Trasporti, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani aveva annunciato il lavoro del governo regionale per rimettere a posto i conti della partecipata e la possibilità di risolvere con una mutazione verso una società ‘in house providing’. Adesso però i tempi per risolvere la patente difficoltà AST di ottemperare ai servizi affidati si stringono fino all’emergenza trasporto pubblico e parte del disagio viene scaricato sugli enti locali che dovranno fronteggiare da se la carenza. Quando abbiamo chiesto al sindaco Tripoli se intende chiedere il sostegno della Regione Siciliana per finanziare una gara d’appalto o altra soluzione all’interruzione del servizio, la risposta ottenuta è stata caustica: “Mi pare difficile che la regione siciliana sia in grado di sostenere i comuni, spero di sbagliarmi”.

“Mancato preavviso Ast crea disagio enorme”



Nel frattempo resta la questione Aspra sul tavolo della giunta comunale di Bagheria. Pendolari e studenti da lunedì non avranno più un mezzo pubblico per raggiungere la città delle ville che ospita anche tutte le scuole superiori, e neanche la stazione ferroviaria sarà più collegata alla frazione marinara. Un duro colpo cui dover porre rimedio senza il tempo necessario per istruire qualsivoglia attività utile. Andrea Sciortino, assessore comunale ai servizi e politiche di promozione del Borgo marinaro di Aspra, interpellato dal Quotidiano di Sicilia, ha esposto così la situazione: “Faremo di tutto per predisporre gli atti necessari alla gara il più presto possibile. Chiaramente per il mese di dicembre ci sarà un disservizio provocato dal mancato preavviso da parte di AST all’ente comunale. Circa un paio di settimane fa, il sindaco Tripoli ed io abbiamo incontrato l’AST e l’azienda aveva messo a disposizione per il servizio urbano un cambio di orario per venire incontro ai ragazzi e consentire loro un accesso puntuale alle scuole bagheresi. Il mancato preavviso della sospensione del servizio da parte di AST provoca adesso un enorme disagio, sopratutto agli studenti, che da domani non avranno garantito più il collegamento tra Bagheria e Aspra.”

Il servizio offerto da AST per il collegamento tra Aspra e Bagheria non era idilliaco e molti studenti della frazione marinara erano già costretti ad altri mezzi per ovviare alla carente offerta dell’azienda ordinata con una legge regionale del 1950. Il disservizio alimentava quindi il disservizio e la linea forse non ripagava le spese. Questo quadro viene in parte confermato dalla risposta dell’assessore Sciortino: “Credo che un paese come Aspra, in espansione negli ultimi anni, debba avere garantito il trasporto pubblico, in sofferenza ormai da tempo e non più rimandabile. Gli uffici stanno già lavorando per predisporre gli atti necessari alla pubblicazione di una gara, che possa garantire quantomeno agli studenti il trasporto casa-scuola e scuola-casa tra la città di Bagheria e la frazione marinara di Aspra, che resta adesso improvvisamente isolata.”