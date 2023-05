Etna, è allerta arancione: chiuso settore spazio aereo dell’Aeroporto di Catania

La decisione arriva a seguito della ricaduta della cenere dell’Etna iniziata in queste ore a seguito dell’aumento del tremore vulcanico.

L’Etna rimane “osservata speciale” dopo l’allerta dello scorso giovedì 18 maggio. Continuano, in queste ore, gli attenti monitoraggi dell’Ingv.

Gli aggiornamenti

Chiude un settore di spazio aereo all’aeroporto di Catania

“Causa eruzione dell’Etna si rende necessario chiudere un settore di spazio aereo: saranno quindi possibili ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza. Si pregano i gentili passeggeri di contattare per informazioni le compagnie aeree di riferimento”. E’ quanto si legge in un comunicato diramato dall’aeroporto di Catania a seguito della ricaduta della cenere dell’Etna iniziata in queste ore a seguito dell’aumento del tremore vulcanico.

L’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha introdotto l’attivazione fase di preallarme zona sommitale – arancione- di cui “procedure di allertamento 2013”.

Ignv, l’Etna in F2, ecco cosa significa

INGV, l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, comunica stato attuale del vulcano Etna in F2 (prevista altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava).

Le procedure di allertamento 2013, cosa sono

La Protezione Civile, invita i sindaci dei comuni delle aree sommitali etnee e gli altri enti alla attivazione delle misure previste dalle suddette procedure, nella fase dichiarata, e, in particolare: