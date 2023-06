Etna: recuperato dal Soccorso Alpino il biker smarrito nella Valle del Bove

Ritrovato in buone condizioni di salute, sebbene particolarmente disidratato e provato dall'esperienza

Si è concluso nella tarda serata di ieri l‘intervento di recupero di un biker, che si è smarrito nella Valle del Bove, sul versante sud dell’Etna. Nelle prime ore del pomeriggio, l’uomo, di origini pugliesi, ha direttamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, comunicando di avere smarrito il percorso mentre si trovava all’interno della Valle del Bove, raggiunta dopo aver risalito con una e-bike il sentiero della Schiena dell’Asino.

Individuata immediatamente la posizione dei biker, i tecnici del Cnsas Sicilia lo hanno guidato da remoto verso la zona a sud-est della grande depressione, nel territorio della Val Calanna, dove le squadre di soccorso lo hanno raggiunto.

Il biker, ritrovato in buone condizioni di salute, sebbene particolarmente disidratato e provato dall’esperienza, è stato accompagnato fuori dalla zona impervia, fino al piazzale di Piano dell’Acqua, nel comune di Zafferana (Catania).

“Raccomandiamo sempre, in particolare in questo periodo caratterizzato alle nostre latitudini da temperature elevate e ondate di calore, di programmare con attenzione le escursioni, sia a piedi sia con mountain bike o e-bike, evitando le ore più calde della giornata, zone e percorsi che non si conoscono o particolarmente impervi, invitando tutti i fruitori della montagna ad informarsi con attenzione da fonti attendibili sulle difficoltà e le caratteristiche morfologiche dei territori montani che si vogliono visitare ed attraversare”, spiega il Soccorso Alpino.