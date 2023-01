Europee, De Luca e Sgarbi firmano “Patto di Taormina” per elezioni 2024

Sud chiama Nord per le Autonomie e Rinascimento uniti per realizzare una lista comune anche insieme ad altri movimenti

Sud chiama Nord per le Autonomie e Rinascimento uniti per realizzare una lista comune anche insieme ad altri movimenti per le Europee di maggio 2024. Ad annunciarlo è Cateno De Luca, segretario federale di Sud Chiama Nord, dopo la firma di ieri sera, a Taormina, di un patto in vista delle Europee con Vittorio Sgarbi.

L’ex sindaco di Messina: “Piattaforma in grado di mettere insieme più movimenti”

“A conferma del ruolo baricentrico di Taormina – afferma De Luca – proprio da qui gettiamo le basi per un progetto in vista delle elezioni europee. Intendiamo creare una piattaforma in grado di mettere insieme tutti quei movimenti che condividono la necessità di attuare nuove strategie per la crescita del Sud Italia. Con Vittorio Sgarbi condivido l’esperienza di amministratore. Come me, Sgarbi è stato sindaco in tre comuni diversi e non accetta il progressivo aumento del divario Sud-Nord. Il patto di Taormina con Sgarbi ci porterà a formare una lista composta da candidati che rappresenteranno Sud chiama Nord per le Autonomie, Rinascimento e altri movimenti meridionalisti”.

A marzo congresso nazionale Sud chiama Nord

Sgarbi, ha fatto sapere De Luca, ha anche confermato la sua presenza a Roma in vista del congresso nazionale di Sud chiama Nord che si terrà il 3 e 4 marzo. “Sud chiama Nord – conclude – si candida a diventare la casa del civismo con il chiaro obiettivo di superare il divario Sud-Nord per salvaguardare il sistema Italia”.