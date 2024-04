Europee: “Sud chiama Nord” primo simbolo depositato al Viminale

È della lista "Sud chiama Nord" il primo simbolo depositato e affisso al Viminale per le elezioni europee di giugno.

È della lista “Sud chiama Nord” il primo simbolo depositato e affisso al Viminale per le elezioni europee di giugno. Al secondo posto si presenta la lista “Stati uniti d’Europa” seguita da “Sacro Romano Impero Cattolico” e “Azione – Siamo Europei“. Presente in prima fila fra i primi rappresentanti di lista l’ex viceministra dell’Economia Laura Castelli per “Sud Chiama Nord-Libertà di Cateno De Luca, che include fra gli altri anche i simboli di “Movimento per Italexit”, “Popolo della famiglia” e “Capitano Ultimo”.