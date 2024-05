Eurovision Song Contest 2024, la scaletta della seconda semifinale e dove vederlo

La gara canora più attesa dell'anno è cominciata: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla 68esima edizione dell'Eurovision.

L’Eurovision Song Contest 2024 è finalmente iniziato: martedì 7 maggio è andata in onda la prima semifinale dell’edizione di Malmo, in Svezia. Quella del 2024 è la 68esima edizione del contest canoro, che l’anno scorso si è tenuto a Liverpool, vedendo come vincitore Loreen con Tattoo.

Il concorso, come stabilito dal 2008, sarà suddiviso in tre parti, due semifinali e una finale. Si terrà alla Malmo Arena dal 7 all’11 maggio e vedrà ben 37 paesi in gara.

Eurovision 2024: dove vederlo

Nella prima semifinale si sono esibiti i primi 18 paesi in gara, tra i quali non compare l’Italia, nonostante sia uno dei paesi con accesso diretto alla finale. Angelina Mango, infatti, in gara con “La noia” si esibirà nella seconda semifinale, in onda giovedì 9 maggio. Tantissima l’attesa della giovane promessa italiana, vincitrice di Sanremo 2024. La coreografia, curata da Mecnun Giasar, vedrà cinque ballerine sul palco insieme alla bella Angelina.

La seconda semifinale giovedì 9 maggio

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 si terrà giovedì 9 maggio, trasmessa da Malmo e in diretta tv su Rai2. Il racconto delle esibizioni spetterà alla coppia Gabriele Corsi e Mara Maionchi, confermata per la terza edizione consecutiva. Sarà disponibile anche la visione in diretta streaming su app e sito di Rai Play.

La serata inizierà alle ore 21 e finirà intorno alle 23.30, quando verrà annunciata la seconda trance dei paesi finalisti. La finale di sabato 11 maggio, invece, sarà trasmessa in diretta su Rai1, dalle ore 20.30 circa fino all’una di notte.

Eurovision 2024: la scaletta della seconda semifinale

La Rai ha diffuso la scaletta delle prime due serate. Ecco il programma della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in onda giovedì 9 maggio:

Malta: Sarah Bonnici con Loop

Albania, BESA con TITAN

Grecia, Marina Satti con ZARI

Svizzera, Nemo con The Code

Repubblica Ceca, Aiko con Pedestal

Francia, Slimane con Mon amour

Austria, Kaleen con We Will Rave

Danimarca, SABA con SAND

Armenia, LADANIVA con Jako

Lituania, Dons con Hollow

Spagna, Nebulossa con ZORRA

San Marino, MEGARA con 11:11

Georgia, Nutsa Buzaladze con Firefighter

Belgio, Mustii con Before The Party’s Over

Estonia, 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italia, Angelina Mango con La noia

Israele, Eden Golan con Hurricane

Norvegia, Gåte con Ulveham

Olanda, Joost Klein con Europap

Fonte foto: Facebook – Angelina Mango