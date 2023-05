Eurovision 2023, domani al via: Paesi scandinavi favoriti, subito dopo c’è Mengoni

Parte domani l'Eurovision 2023. La manifestazione si svolgerà a Liverpool, per i bookmakers i Paesi del Nord sono favoriti. Poi c'è Mengoni.

Prende il via domani, con la prima semifinale (trasmessa in diretta in Italia su Rai2), la 67ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2023 che si svolgerà nel Regno Unito, presso la Liverpool Arena dopo che l’Ucraina – vincitrice dell’edizione precedente – è stata dichiarata non in grado di ospitare il concorso a causa del conflitto in atto. Questa sarà la nona edizione della manifestazione musicale a svolgersi in terra britannica, quest’anno lo slogan è “United by Music”.

Alla vigilia dal via, i bookmakers hanno già i loro favoriti per la vittoria, nella puntata finale di sabato 13 maggio (in diretta su Rai1) che sarà particolare perché oltre ai promossi delle semifinali, ai Big Five e al paese ospitante, si unirà l’Ucraina, in qualità di vincitrice della scorsa edizione.

Eurovision 2023, Mengoni quinto?

Per gli esperti Sisal, l’Italia rappresentata da Marco Mengoni in gara con Due vite – brano vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo – si posiziona solo al quinto posto della classifica finale (20.00). A pari merito con l’artista di Ronciglione, troviamo la Spagna con Blanca Paloma e il brano Eaea e l’Israele con Noa Kirel e il suo brano Unicorn.

Eurovision 2023, Svezia possibile vincitrice

I Paesi Scandinavi dominano la classifica dei favoriti: davanti a tutti c’è la Svezia (1.75) con Loreen che si esibisce con Tattoo, insegue la Finlandia (3.00) con Käärijä che porta il brano Cha Cha Cha, al terzo posto c’è la Norvegia (9.00) con il brano Queen of Kings di Alessandra, pari merito al quarto posto la Francia (12.00) con La Zarra e il brano Evidemment e i campioni in carica dell’Ucraina (12.00) con Tvorchi con il brano Heart Of Steel.

Lontano dal successo, il Regno Unito (50.00), con Mae Muller in gara con il brano I Wrote a Song, ancora più staccata la Germania (66.00) con i Lord of the Lost il cui brano è Blood & Glitter.