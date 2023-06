Ex Ilva, bimbo morì a Taranto per un tumore: dirigenti a processo

Sei tra dirigenti ed ex dirigenti dell’ex Ilva andranno a processo il 2 ottobre con l’accusa di omicidio colposo, legata alla morte nel 2014 di un bimbo di cinque anni di Taranto a causa di un tumore al cervello. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo il ricorso presentato dal sostituto procuratore Mariano Buccoliero e dai familiari del piccolo contro la sentenza di non luogo a procedere del 2022. Per l’accusa gli imputati consentirono “la dispersione di polveri e sostanze nocive”, con condotte che avrebbero contribuito a provocare “una grave malattia neurologica al bambino”.