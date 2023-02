Ex presidente Usa Jimmy Carter in fin di vita, sottoposto a cure palliative

Trentanovesimo presidente degli Stati Uniti dal 1976 al 1980, Carter ha 98 anni. Nel 2002 è stato insignito del Nobel per la pace

L’ex presidente americano Jimmy Carter ha deciso di trascorrere il tempo che gli resta a casa con la sua famiglia. La scelta, fa sapere il Carter Center, “dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale”. “Riceverà le cure palliative, invece, di ulteriori interventi medici” aggiungono, precisando che la famiglia “ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento”.

Trentanovesimo presidente degli Stati Uniti dal 1976 al 1980, Carter ha 98 anni. Nel 2002 è stato insignito del Nobel per la pace.