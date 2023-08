Export: Tajani, “impegno per aumento opportunità per aziende italiane è concreto”

"Il forte impegno del Governo per aumentare gli investimenti esteri e le opportunità per le aziende italiane è concreto” dice Tajani.

“Il forte impegno del Governo per aumentare gli investimenti esteri e le opportunità per le aziende italiane è concreto” ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, commentando i dati relativi al commercio estero italiano del primo semestre del 2023.

I dati rispetto al 2022

L’export dei beni è stato pari a 319 miliardi di euro con un aumento del valore del +4,1% rispetto allo stesso periodo 2022. Le importazioni di beni da gennaio a giugno hanno avuto un valore di 301 miliardi di euro con una riduzione del valore dell’import del 6,4%. Il saldo commerciale è stato pari a +18,3 miliardi di euro, rispetto ai -15 miliardi nei primi sei mesi del 2022.

“I risultati relativi all’export sono positivi e mostrano chiaramente l’efficacia dell’azione di “diplomazia della crescita” che vede un impegno sinergico di tutte le articolazioni del Sistema Paese, dalla Farnesina a ICE, da Cassa Depositi e Prestiti a SACE e SIMEST- ha concluso il Vice Premier.