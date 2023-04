F1, cambia il formato del weekend di gara a Baku: le novità

Ecco cosa cambierà in vista del Gran Premio azero

Il Mondiale di Formula 1 dopo quasi un mese di pausa riparte da Baku, teatro del Gran Premio di Azerbaijan.

Proprio sul circuito azero, tuttavia, andrà in scena per la prima in stagione un nuovo formato di weekend di gara, caratterizzato dalla presenza di una “doppia qualifica”.

In seguito ad una unanime approvazione da parte dei team, arrivata al termine di un meeting tenutosi a Melbourne poco prima dello start del GP australiano, e a tre lunghe settimane di discussioni interne, la F1 Commission e la Federazione Internazionale hanno infatti formalizzato il tanto atteso ingresso, nel format dei week-end contraddistinti dalla Sprint Race, di una seconda qualifica.

Come sarà il weekend di gara a Baku



Questa nuova modifica verrà testata per la prima volta a Baku, in Azerbaijan, il cui fine settimana si svilupperà nel seguente modo:

Venerdì: Prove Libere 1 e Qualifiche (che determineranno la griglia del Gran Premio)

(che determineranno la griglia del Gran Premio) Sabato: Sprint Race Qualifying (che determinerà la griglia della Sprint Race) e Sprint Race

(che determinerà la griglia della Sprint Race) e Sprint Race Domenica: Gran Premio

La qualifica del sabato, che prenderà il nome di Sprint Shootout, sarà inoltre contraddistinta da una durata complessiva minore, in quanto il Q1, il Q2 e il Q3 richiederanno rispettivamente soltanto 12, 10 e 8 minuti, con interruzioni di 7 minuti tra un taglio e l’altro.