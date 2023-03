F1, Leclerc infiamma la Ferrari: “Pronti per il Bahrain, nei test ci siamo nascosti”

Charles Leclerc è carico in vista dell'esordio stagionale in Bahrain a bordo della nuova SF-23: l'obiettivo è quello di lottare con Verstappen

Domenica, sul circuito di Sakhir in Bahrain, scatterà ufficialmente il Mondiale 2023 di Formula 1.

L’attesa per il primo appuntamento dell’anno è alle stelle, con i riflettori concentrati specialmente sull’appassionante sfida tra Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Leclerc: “Bahrain importante, ma conteranno più gli sviluppi durante l’anno”

Charles Leclerc e la sua SF-23 sono pronti ad infiammare i cuori dei tifosi del Cavallino Rampante. Il campione del Principato, tuttavia, ha voluto sottolineare come il Gran Premio del Bahrain non determinerà le sorti dell’intero campionato.

“L’obiettivo è migliorarsi rispetto allo scorso anno – le parole del talento monegasco – Max Verstappen e la Red Bull sono partiti bene anche se sono solo test, è difficile capire di quanto siano avanti rispetto agli altri, ma è soltanto l’inizio. Per il momento non abbiamo mostrato tutto, ma non l’ha fatto nemmeno la Red Bull e credo nessuno altro team. L’obiettivo è comunque quello di fare meglio dell’anno scorso. E’ difficile sapere esattamente a che livello siamo, lo vedremo solo nel corso delle qualifiche, ma il quadro globale mi dice che forse siamo ancora un pochino dietro rispetto alla Red Bull. Iniziare col piede giusto è importante ma come dimostra l’anno scorso non è tutto: anzi gli sviluppi a stagione in corso sono decisamente più importanti.