F1, Verstappen domina anche a Barcellona davanti alle Mercedes: Sainz 5°, male Leclerc

Max Verstappen domina anche in Spagna e conquista il Gran Premio della Catalogna: bene Hamilton e Russell, Ferrari ancora in difficoltà

La Red Bull di Max Verstappen è inarrestabile e vince anche il Gp di Spagna.

Il pilota olandese, dopo la pole, mette a segno giro veloce e vittoria, con una gara perfetta del primo all’ultimo giro, condotta sempre in testa in modo magistrale.

Alle sue spalle le due rinate Mercedes di Lewis Hamilton, secondo, e George Russell terzo. Quarta l’altra Red Bull di Sergio Perez e quinta la Ferrari di Carlos Sainz, partito dalla seconda posizione ma con diverse difficoltà. Seguono le due Aston Martin di Lance Stroll e un acclamato Fernando Alonso, mai veramente in corse per le posizioni di vertice, ottavo posto per l’Alpine di Esteban Ocon e nona l’Alfa Romeo di Zhou Guanyu.

Domenica amara per Leclerc: 11° e fuori dai punti

Chiude la top ten l’Alpine di Pierre Gasly, mentre va in archivio un weekend totalmente da dimenticare per Charles Leclerc con l’altra Ferrari, partito dalla pit-lane, che non riesce a conquistare punti e chiude solo 11esimo.

Male anche le McLaren con Oscar Piastri 13esimo e Lando Norris, partito dalla terza posizione, che chiude 17esimo.

Per Verstappen in Spagna è arrivato il 40esimo successo in carriera, a -1 da Ayrton Senna.