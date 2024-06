Far West America

Alimentare odio, riempire i social di appelli al linciaggio di giudici e giurati, è altamente pericoloso ed incendiario in un Paese in cui chiunque ha almeno un’arma da fuoco

Non c’è alcun dubbio che, comunque vada a finire la campagna elettorale americana a novembre, non andrà tutto bene. Il clima inferocito, pieno di odio sociale, ci presenta un paese quasi sull’orlo della guerra civile, distopica mente anticipata i dal film Civil War in concorso agli Oscar di quest’anno, che da queste parti non è una teoria, ma si è combattuta sanguinosamente 160 anni fa.

Il declino dell’impero americano, fotografato nella pulsione edonistica del film del 1986 di Denys Arcand, proviene dal secolo scorso, ed è un declino intellettuale, che è reso evidente dalla crisi delle università americane. Non hanno retto la sfida di sintetizzare un umanesimo con l’integrazione, creando un pensiero nuovo. Hanno scelto la cancel culture ed il finto politically correct. Non c’è stato più il coraggio di elaborare un pensiero per la quarta Roma, se non un imperialismo da apprendisti stregoni.

Trump, il politicamente scorretto, il campione dell’America bianca profonda del Midwest, è un fazioso come pochi, ma le ragioni di quella fetta di popolazione sono forti e radicate e non si risolvono ignorandole, non bastano solo le ricette liberiste che ormai sposano tutti, anche i cinesi. Solo che loro sono più autarchici e ricchi, e stanno vincendo la sfida del capitalismo selvaggio della globalizzazione.

Basta una scintilla, un lupo solitario che impugni un’arma per mettere a fuoco la più grande ex democrazia occidentale. Oggi è una demopazzia.