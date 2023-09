A Favignana la Festa del borgo di Punta Lunga

Weekend ricco di appuntamenti quello di oggi e domani e che vedrà protagonista questo piccolo villaggio di pescatori: fede, musica, cultura, gastronomia, sport, animazione e tutela ambiente

FAVIGNANA (TP) – È tutto pronto a Favignana per la sesta edizione della festa del borgo marinaro di Punta Lunga che si svolgerà oggi e domani. Una vera e propria festa voluta fortemente dall’Associazione dell’omonimo borgo che esalta la bellezza e la cultura di questo popolo di pescatori.

Fede, Musica, Cultura, Gastronomia, Sport, Animazione, Tutela per l’ambiente, sono le parole chiave che costituiscono questa 6^ edizione. Un week end ricco di appuntamenti che vedrà questo piccolo villaggio di pescatori protagonista.

Gli appuntamenti avranno inizio oggi, venerdì 8 Settembre 2023 alle ore 18.30 con la benedizione solenne della statua raffigurante “la Madonna del Borgo”, una statua realizzata “per il mare”, dall’artista francese Pierre Alix Nicolet nel suo studio di Carrara che è riuscito ad interpretare in modo eccellente il desiderio di creare una madonna che portasse uno sguardo di amore al Mar Mediterraneo ai suoi popoli di pescatori e naviganti. La serata proseguirà con degustazione di panini con salsiccia a cura dell’Associazione Ricreativa “Allegria” di Favignana.

Sempre nella stessa sera, sul palco della festa del borgo, artisti dell’isola daranno vita ad un vero e proprio show: nella prima parte il gruppo “A ciumara” con canti di cunti siciliani mentre nella seconda Dario e Vito daranno vita ad un concerto pop.

Sabato, giornata clou della festa, l’inizio è previsto alle ore 17.00 presso la scuola di vela “Gulliver” per un momento ricco di animazione dedicato ai più piccoli con tanto di giochi a squadre e laboratori creativi. Alla fine merenda per tutti. Appuntamento alle ore 18.30 dal palco di Punta Lunga, dove, Maria Luisa Cocozza, volto noto della rubrica di Canale 5, l’arca di Noè darà inizio al talk “Operazione reti fantasma”.

Sarà l’occasione per presentare alla comunità il video racconto dell’iniziativa che si è tenuta a Favignana lo scorso 21 Agosto 2023 sul recupero di una rete fantasma abbandonata nei fondali della più grande delle Egadi. Ospiti di Maria Luisa Cocozza, rappresentanti delle istituzioni e maestranze che hanno preso parte all’iniziativa. Alle ore 19.00 invece il momento più atteso: La sagra del tonno. Sul Palco durante la degustazione di panini con tonno, Gli Akustiki in concerto. Durante la serata momenti di animazione a cura degli animatori del Mangia’s Resort di Favignana.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Favignana e si avvale della collaborazione dell’Area Marina Protetta e della Proloco Isole Egadi. Main Sponsor dell’iniziativa: SEA Favignana, Coop. Galea, Coop Favignana, Arsura, A3C Service. Associazioni Partner sono: Associazione Gulliver e Associazione Allegria.

Il week end sarà l’occasione per i tanti visitatori che scelgono Favignana come meta delle loro vacanze, oltre che di godere delle bellezze naturali che l’isola offre, anche di visitare i siti culturali aperti al pubblico come il Palazzo Florio e l’Ex Stabilimento delle Tonnare di Favignana e Formica. Un ruolo particolare è stato svolto dalla Parrocchia di Favignana per la collaborazione dimostrata la quale si fa promotrice nella giornata successiva alla festa del Borgo, ovvero quella di Domenica 9 Settembre, della XXIII ed. della biciclettata: un altro momento per ammirare ancora meglio la nostra isola e che renderà imperdibile questo prossimo week end alle Isole Egadi.