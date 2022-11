Favignana, maltempo ferma parenti: compie 101 anni e festeggia coi carabinieri

La più anziana tra gli abitanti delle Egadi riceve spesso la visita dei militari che vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene

I suoi parenti a causa del maltempo non hanno potuto raggiungere Favignana per festeggiare i suoi 101 anni, così a preparare la torta e spegnere le candeline con zia Rosina – al secolo Rosa Giangrasso – sono stati i carabinieri.

La donna, la più anziana tra gli abitanti delle Egadi, riceve spesso la visita dei militari che, sapendo che vive da sola, vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene. Così ieri il comandante di Stazione, sapendo che i suoi familiari non erano riusciti a raggiungerla per festeggiare il suo compleanno, ha fatto preparare in caserma una torta e zia Rosina ha potuto così soffiare le sue 101 candeline.