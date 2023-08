Fdi: Sicilia, cinque nuove tappe della campagna ‘Italia Vincente’

Proseguono le tappe estive con Fratelli d’Italia in Sicilia. Numerosi gli appuntamenti in calendario con la campagna “Italia Vincente” per “far conoscere le riforme più significative messe in campo dal Governo Meloni a quasi un anno dall’insediamento”. Si partirà giovedì 24 agosto alle ore 10 con Lercara Friddi (Palermo), in corso Giulio Sartorio 8, per proseguire poi con un doppio appuntamento sabato 26 agosto alle ore 11 a Palermo presso il lungomare di Romagnolo, via Messina Marine 301 e alle 17.30 a San Leone (Agrigento) in piazzale Giglia. Tappa doppia anche per domenica 27 agosto alle ore 10 a Trappeto (Palermo), lungomare Ciammarita, e alle ore 19 a Pollina (Palermo) lungomare del Marchese. Ne dà notizia il senatore di Fratelli d’Italia e componente della direzione nazionale del Partito, Raoul Russo, che sarà presente a tutti e 5 gli appuntamenti. ‘Un’azione costante e capillare sul territorio, afferma Russo, per informare i cittadini sull’operato del Governo Meloni e sulle iniziative portate avanti dal partito per soddisfare i bisogni e le aspettative che ci sono state prospettate in questi dieci mesi costantemente al fianco della nostra comunità”. Nei gazebi informativi saranno presenti i deputati nazionali e regionali di Fratelli d’Italia, insieme ai dirigenti di partito e consiglieri comunali.