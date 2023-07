Federica Borrometi morta dopo Tac, si attende l’autopsia

Verrà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Federica Borrometi. Da comprendere cosa possa aver causato lo shock.

Verrà effettuata l’autopsia sulla salma di Federica Borrometi, la 44enne di origini napoletane ma residenti a Scicli che è morta all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per un presunto shock anafilattico.

Secondo la ricostruzione della vicenda, la donna si era presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale ragusano lamentando dei forti dolori all’arcata dentaria.

La Tac in ospedale e la morte

Successivamente, i medici del nosocomio avevano sottoposto la donna a una Tac con mezzo di contrasto ma, all’improvviso, sarebbe andata in shock.

Nonostante i tentativi di soccorso, per la 44enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Si attende adesso l’esame autoptico sul corpo della vittima che dovrà chiarire le cause della morte.

Fonte foto: Facebook – Federica Borrometi