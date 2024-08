Fedez, nuovo malore in Puglia. Il rapper: “Ore intense, adesso sto bene”

A poche ore dallo spettacolo di Gallipoli, lo staff del rapper milanese ha annunciato le novità sulle sue condizioni

Un nuovo malore per Fedez, che nelle scorse ore è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Brindisi. Come noto, infatti, il rapper originario di Rozzano si trovava in Puglia e avrebbe dovuto esibirsi a Gallipoli. A poche ore dallo spettacolo, però, la nota del suo staff ha annunciato le condizioni di salute di Federico Lucia e ha rimandato il tutto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

“Purtroppo – si legge nella nota diffusa dallo staff di Fedez – durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”. È stata una nottata intensa ma ora sto meglio” – ha poi in un secondo momento rassicurato il rapper sui propri canali social.

Fedez, le rassicurazioni dopo il malore in Puglia

“Ciao a tutti – ha scritto Fedez sul proprio profilo Instagram – intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli. Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo, durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato. È stata una nottata intensa ma ora sto meglio”. “Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta”.