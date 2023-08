Dramma in un parco: donna viene picchiata e uccisa, arrestato clochard

Ennesimo terribile femminicidio: una donna di 61 anni è morta in ospedale dopo essere stata picchiata in un parco sabato sera.

Terribile femminicidio a Rovereto, nel Trentino, dove una donna di 61 anni è morta in ospedale dopo essere stata picchiata in un parco sabato sera.

L’aggressore, uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo una breve fuga.

A dare l’allarme sono stati alcuni inquilini di un vicino condominio che hanno sentito le urla e, dalle finestre, hanno visto la vittima a terra con i pantaloni abbassati e l’aggressore sopra di lei che la colpiva in faccia.

Ecco chi è la vittima

Iris Setti, si chiamava così la vittima. La donna stava attraversando il parco pubblico Nikolajewka per andare ad assistere la madre. Secondo la ricostruzione di carabinieri e procura, l’uomo arrestato avrebbe tentato di violentare la donna. All’arrivo delle forze dell’ordine l’aggressore si era già dileguato, ma è stato rintracciato pochi minuti dopo e, arrestato per omicidio, è stato portato in carcere. Un anno fa aveva aggredito passanti e carabinieri, sempre a Rovereto.