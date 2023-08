Ferie 2023: con le ultime partenze 20 mln in vacanza ad agosto

Le ultime partenze fanno salire a 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nel mese di agosto.

Le ultime partenze fanno salire a 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nel mese di agosto (in calo del 10% rispetto allo scorso anno a causa del caro prezzi ma pure per la tendenza alla destagionalizzazione delle ferie). I dati emergono da una analisi Coldiretti/Ixè.

“Nonostante la flessione, agosto resta il mese più gettonato dagli italiani anche se fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto, ombrelloni e lettini. Un costo aggiuntivo che quest’anno anche del balzo dell’inflazione con aumenti dei prezzi sono tutti gli aspetti della vacanza – dice Coldiretti -. Per la maggioranza degli italiani in viaggio (50%) la durata della vacanza è inferiore alla settimana mentre per quasi un italiano su tre (25%) è compresa tra 1 e 2 settimane, ma per un fortunatissimo 4% che è di oltre un mese”.

Preferenza nazionale per le vacanze: dove e come si trascorrono le ferie

“Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone – afferma Coldiretti -. Ma c’è anche una quota del 28% di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero magari approfittando di condizioni economiche più convenienti”.

Gli alloggi preferiti sono le case di proprietà, di parenti e amici o negli appartamenti in affitto. Aumenta la preferenza dell’albergo davanti ai bed and breakfast. Nella classifica delle preferenze sono amati anche i 25mila agriturismi italiani. Il mare è in testa alla classifica delle mete preferite. Campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo posto. Molto apprezzate pure le città d’arte, affollate in primis dagli stranieri. Il 72% degli italiani in vacanza dichiara di aver scelto di visitare i piccoli borghi. I cittadini del Belpaese sono alla ricerca di cibo e del vino locali: prima voce del budget delle vacanze Made in Italy nel 2023 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir.