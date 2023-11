Festa dell’Albero, in Sicilia le scuole piantano gli ulivi

L’iniziativa promossa dalla Regione siciliana per valorizzare il patrimonio arboreo

SICILIA – In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre di ogni anno per valorizzare il patrimonio arboreo delle città e per avvicinare le giovani generazioni all’ambiente, la Regione Siciliana organizza la Festa dell’Albero.

Sono numerose le iniziative promosse dall’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sul territorio isolano. Più di 5mila alberelli di ulivo – simbolo per eccellenza dell’identità siciliana – saranno consegnati a tutte le scuole dell’Isola.

Due istituti, uno sul versante orientale della Sicilia e un altro su quello occidentale, riceveranno, come simbolo della giornata, due grandi alberi di ulivo che saranno piantumati dagli studenti insieme agli assessori regionali all’Agricoltura, Luca Sammartino, e all’Istruzione, Mimmo Turano.

Le due scuole sono l’istituto comprensivo statale “Dusmet-Doria” – plesso Pigno – di Catania e il liceo scientifico “Giuseppe Ferro” di Alcamo, in provincia di Trapani.

I due appuntamenti sono previsti per la giornata odierna rispettivamente alle ore 10,30 e alle 10,15.

Sempre in occasione della Giornata internazionale degli alberi, a Siracusa, a partire dalle ore 9, si terrà un’attività per le scuole superiori al termine della quale saranno piantati due alberi in uno spazio libero dell’Urban Center. Successivamente, nella Sala A, si terrà un workshop.

Il progetto messo in campo dall’Assessorato all’agricoltura prevede, inoltre, la possibilità per Comuni e istituzioni scolastiche statali e paritarie di richiedere un contributo fino a 1.500 euro per incentivare percorsi finalizzati a fare conoscere la ricchezza naturalistica della Sicilia.

“Il nostro patrimonio forestale – dichiara l’assessore all’agricoltura Luca Sammartino – è una straordinaria ricchezza da scoprire e valorizzare, sensibilizzando le nuove generazioni anche sull’esigenza di proteggerlo dagli incendi e dalle altre minacce”.

“Visitare le aree verdi offre agli studenti l’occasione di conoscere la bellezza e l’importanza della natura, facendone custodi attenti e responsabili di una risorsa vitale per il presente e il futuro”, conclude l’assessore.

Cosa dice il Testo Unico

Lo Stato italiano riconosce ufficialmente l’importante ruolo degli alberi per il benessere della comunità nazionale. Ciò viene espressamente sottolineato dal Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, con Decreto legislativo del 3 aprile 2018, n° 34. “La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”, recita il testo.

Il valore dell’albero contro la crisi climatica

La tematica dell’educazione ambientale, coerentemente con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, si lega alla conoscenza e alla tutela del patrimonio e del territorio, a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

Nella settimana dal 20 al 26 novembre le scuole di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere, iniziative che coinvolgano studenti e studentesse in occasioni di studio e riflessione proprio su tematiche ambientali e sull’importanza degli alberi nella prevenzione dell’inquinamento, nel contrasto alla desertificazione e al riscaldamento globale, alla conservazione della biodiversità e del suolo e nella salvaguardia del territorio.

Gli alberi contribuiscono in maniera fondamentale alla sostenibilità ambientale del nostro Pianeta e al contrasto degli effetti della crisi climatica. Assorbono CO2 rendendo salubre l’aria, aiutano a prevenire il dissesto idrogeologico, salvaguardano la biodiversità terrestre. L’Italia, secondo i dati più recenti, presenta una copertura arborea di 12 milioni di ettari, equivalenti a circa il 40% dell’intero territorio nazionale.