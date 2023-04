Festa Catania, cancelli aperti al “Massimino” dalle 18.30

Previste oltre 20 mila presenze al "Massimino" per la grande festa rossazzurra: si potrà entrare allo stadio già dal tardo pomeriggio

Sono ore di attesa quelle che separano i tifosi del Catania dalla grande festa in programma domani sera al “Massimino” per celebrare il trionfo in Serie D e la promozione in Serie C.

Previsti oltre 20 mila spettatori: in pratica tutto esaurito, con i biglietti letteralmente evaporati nel giro di pochissime ore.

La nota del Catania: “Si potrà entrare allo stadio dalle 18.30”

In considerazione della straordinaria affluenza, dunque, il Catania consiglia agli spettatori in possesso di valido titolo d’accesso di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match Catania-Polisportiva Santa Maria Cilento, in programma domani alle ore 20.30.

L’ingresso sarà consentito dalle ore 18.30.

(Foto: Catania SSD)