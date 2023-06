Festa della Repubblica italiana 2023: storia, anniversari e curiosità del giorno

L'Italia ricorda il referendum che ha dato vita alla Repubblica, ecco gli anniversari e le ricorrenze del 2 giugno.

Il 2 giugno è il 153º giorno del calendario gregoriano, mancano 212 giorni alla fine dell’anno e in Italia si celebra la Festa della Repubblica. Ecco l’almanacco del giorno con santi, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 2 giugno?

In Italia ogni 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana: nel 2023 si arriva al 77esimo anniversario del referendum che trasformò la monarchia italiana in una Repubblica. Inoltre, la Chiesa cattolica ricorda anche i santi Erasmo di Formia, vescovo e martire, e Marcellino e Pietro, martiri.

Infine, è anche la Giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare, un momento di sensibilizzazione simile alla Giornata del Fiocchetto Lilla.

Festa della Repubblica 2023

In occasione del 77esimo anniversario dell’evento che ha cambiato la storia dell’Italia, si prevedono cerimonie istituzionali e iniziative per ricordare l’importanza dei valori repubblicani e della Costituzione italiana.

Tra gli eventi più attesi ci sono: l’omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria, il sorvolo delle Frecce Tricolori sul cielo di Roma e la tradizionale parata romana celebrata dal lontano 1948.

Per celebrare la Festa della Repubblica, i cittadini potranno organizzare un viaggio, una gita fuori porta di un giorno o per l’intero weekend (visto che il 2 giugno nel 2023 cade di venerdì) o concedersi qualche momento di relax al mare, in centro o perfino nei luoghi di cultura aperti per la ricorrenza.

Cosa fare per la Festa della Repubblica 2023 in Sicilia

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati del 2 giugno, che festeggiano il proprio compleanno proprio nello stesso giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica. Tra loro: Anthony Patrick Hadley, cantante inglese; Walter Nudo, attore, conduttore e personaggio televisivo canadese naturalizzato italiano; Zachary John Quinto, attore.

Anniversari di nascita

Donatien Alphonse François De Sade, scrittore francese;

Thomas Hardy, poeta e scrittore inglese;

Giuseppe Melchiorre Sarto, Papa Pio X;

Charlie Watts, musicista dei Rolling Stones.

Anniversari di morte

Rino Gaetano, celebre cantante italiano;

Giuseppe Garibaldi, rivoluzionario italiano.

Accadde oggi, 2 giugno: gli anniversari del giorno

1800 – Prima vaccinazione contro il vaiolo nel Nord America, a Trinity (Terranova).

1858 – Primo avvistamento della Cometa Donati.

1882 – Morte di Giuseppe Garibaldi a Caprera.

1924 – Il Governo statunitense concede la cittadinanza a tutti i nativi americani nati nei confini nazionali.

1935 – Babe Ruth annuncia il suo ritiro dal baseball.

1946 – Il referendum del 2 giugno cambia per sempre la storia dell’Italia: chiamati a decidere tra monarchia e repubblica, i cittadini scelgono la seconda (12.717.923 voti contro 10.719.284). Il re Umberto II di Savoia lascia il Paese.

1967 – Il giovane Benno Ohnesorg viene ucciso a Berlino durante gli scontri nati durante le proteste contro l’arrivo dello Scià d’Iran.

2001 – Il 2 giugno in Italia viene ripristinata la Festa della Repubblica, in precedenza fissata per la prima domenica di giugno.

2003 – L’ESA lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea.

2014 – Telangana diventa ufficialmente il ventinovesimo Stato dell’India.