Cosa fare in Sicilia il 2 giugno? Appuntamenti, sagre, degustazioni e cultura

Cosa fare in Sicilia il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica? Ecco i migliori appuntamenti da seguire.

Cosa fare in Sicilia il 2 giugno? Sono numerosi i siciliani – e non – che si stanno ponendo la domanda in queste ore in vista della Festa della Repubblica 2023, giornata tradizionalmente dedicata al relax e alle gite fuori porta.

Quest’anno, poi, la ricorrenza cade di venerdì, occasione per la quale è possibile progettare anche una mini-vacanza in attesa del periodo estivo ormai alle porte. Ecco, di seguito, gli appuntamenti da non perdere e le idee da attuare in vista della Festa del 2 giugno.

Festa 2 giugno, degustazione e folklore

Partendo dalla provincia di Palermo, a Cefalù si segnala il “Cefalù Beer Fest”, il Festival internazionale delle birre artigianali. L’evento è in programma dal 1° al 4 giugno 2023 in piazza Cristoforo Colombo e rappresenta un appuntamento da vivere per gli amanti della birra artigianale. Saranno presenti street food, artisti di strada e eventi musicali e vi sarà occasione per degustare liquori, rhum e sigari.

A Geraci Siculo, in provincia di Palermo, si rinnova il tradizionale rito della transumanza. L’evento, precedentemente in programma domenica 21 maggio, è stato spostato a venerdì 2 giugno. Restando nel Palermitano, a Castelbuono, non si può perdere la XV edizione dell’infiorata (qui il programma completo) con la sfilata dei Cortei storici più belli di Sicilia e l’esibizione degli Sbandieratori e Musici della Sicilia. La manifestazione avrà inizio il 1° giugno e si protrarrà fino al 4 giugno 2023.

In provincia di Catania, a Giarre, dal 1° al 4 giugno è in programma la Notte Bianca, manifestazione organizzata dalla Pro Loco che si concentrerà nel centro della località etnea. Durante la kermesse ci sarà l’occasione di partecipare Street Food Fest, organizzato da Etnazar.

Tornando in tema di degustazione di birre artigianali, un altro evento da segnare in agenda è la seconda edizione di Schiuma Craft Beer Festival 2023, in programma dal 2 al 4 giugno 2023 a Sampieri, in provincia di Ragusa. Nel corso dell’evento si potranno partecipare a numerose iniziative, tra le quali il cooking beer show, il wild spray paint art e diversi eventi musicali.

Festa 2 giugno Sicilia, arte e cultura

Tra le Siracusa, per vivere la giornata del 2 giugno all’insegna della cultura, non si può non suggerire una passeggiata nella meravigliosa location di Ortigia. Immancabile una visita allo storico Castello di Maniace, una delle testimonianze più importanti del periodo svevo in Sicilia che attira ogni anno migliaia di visitatori anche dall’estero.

Festa 2 giugno Sicilia, i musei aperti e gratuiti

A tal proposito, in occasione della Festa della Repubblica, ricordiamo che la Regione Siciliana ha stabilito che i musei saranno aperti e accessibili gratuitamente. I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente anche domenica 4 giugno.

Sarà possibile visitare gratuitamente anche ai 14 parchi archeologici presenti in Sicilia: “Valle dei Templi” ad Agrigento; “Segesta”, “Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria” e “Lilibeo-Marsala” nel Trapanese; “Naxos e Taormina”, il parco delle Isole Eolie che si sviluppa tra Lipari, Panarea, Filicudi e Salina, e “Tindari” nel Messinese; “Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai” e “Leontinoi e Megara” nel Siracusano; “Catania e Valle dell’Aci”; “Morgantina e Villa Romana del Casale” nell’Ennese; “Himera, Solunto e Iato” nel Palermitano; “Kamarina e Cava D’Ispica” nel Ragusano e il parco archeologico di Gela nel Nisseno.

Non si pagherà il biglietto di ingresso anche in altri luoghi della cultura regionali, dalla Galleria di Palazzo Abatellis al museo archeologico “Antonio Salinas” e al Museo d’arte moderna e contemporanea di Palermo, passando dal museo di Trapani “Agostino Pepoli” sino alla Galleria di Palazzo Bellomo a Siracusa e al museo interdisciplinare di Messina.