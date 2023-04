Liberazione, cosa fare in Sicilia il 25 aprile: musei gratuiti, eventi e gite

Commemorazioni ma anche natura, cultura, cibo e musica. Ecco tutti i principali appuntamenti per il 25 aprile in Sicilia.

Sono numerosi gli eventi a cui partecipare e le attività da svolgere in Sicilia in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione. Oltre alle manifestazioni che ricordano la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, non mancano una serie di appuntamenti e occasioni da vivere per sfruttare questo giorno festivo, da trascorrere in compagnia di amici e familiari.

Come da tradizione, non mancheranno i cortei dell’ANPI nelle principali città della Sicilia per commemorare il 78° anniversario della Liberazione.

Liberazione, le commemorazioni a Palermo e Catania

A Palermo, alle ore 10, partirà il corteo da via Libertà che si concluderà nella centralissima piazza Politeama, davanti al Teatro Massimo. A Catania il corteo partirà alle 9,30 da piazza Palestro e giungerà fino in piazza Stesicoro, percorrendo le vie centrali del capoluogo etneo.

Liberazione: cibo, natura e musica in Sicilia

Palermo e provincia

Per quanto riguarda gli eventi non direttamente legati alla commemorazione, a Palermo vi è la Festa di Primavera di Villa Filippina nel suo appuntamento conclusivo del 25 aprile. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno all’ombra di monte Pellegrino, all’insegna della natura e del buon cibo. Sempre a Palermo, una bella occasione è rappresentata dalla classica grigliata all’interno del Parco di Villa Tasca, storico polmone verde del capoluogo siciliano.

A Cerda, in provincia di Palermo, si segnala la giornata conclusiva della Sagra del Carciofo Spinoso. Sarà possibile prendere parte a degustazioni gratuite, musica dal vivo ed eventi folkloristici tipici.

Catania e provincia

Per il 25 aprile a Catania è consigliabile un giro alla Casa delle Farfalle di Viagrande, una grande serra tropicale unica nel suo genere nel Sud Italia dove all’interno trovano posto centinaia di farfalle. Per gli amanti delle escursioni non possono mancare le classiche gite nel Parco dell’Etna o godere delle meravigliose spiagge della costa catanese.

Messina e provincia

A Messina e provincia il 25 aprile si festeggerà con il concerto in programma al Parco Horcynus Orca di Torre Faro. L’evento, organizzato dall’Anpi provinciale di Messina, si terrà all’aperto ma, in caso di condizioni meteo sfavorevoli, si svolgerà all’interno fino a esaurimento posti. Restando in provincia di Messina, una visita al Parco dei Nebrodi – la più grande area protetta della Sicilia – resta sempre una soluzione gettonata per chi vuole trascorrere una giornata natura e relax.

Siracusa e provincia

In provincia di Siracusa il 25 aprile è sinonimo di full immersion in natura. La spiaggia di Agnone Bagni, frazione di Augusta, è uno dei punti più apprezzati dagli amanti del mare. Altrettanto gettonare le spiagge di Calamosche e San Lorenzo, all’interno della riserva di Vendicari.

Liberazione, gli altri appuntamenti in Sicilia

Ingresso gratuito in musei e Parchi Archeologici

Per chi ama l’arte e l’archeologia, manco a dirlo, è d’obbligo una visita all’interno dei 14 Parchi Archeologici della Sicilia. In occasione del 25 aprile, infatti, la Regione Siciliana ha disposto l’ingresso gratuito in tutte le aree museali dell’Isola.

Saranno accessibili gratuitamente i parchi archeologici di: “Segesta”, “Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria” e “Lilibeo-Marsala” nel Trapanese; “Naxos e Taormina”, il parco delle Isole Eolie che si sviluppa tra Lipari, Panarea, Filicudi e Salina, e “Tindari” nel Messinese; “Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai” e “Leontinoi e Megara” nel Siracusano; “Catania e Valle dell’Aci”; “Morgantina e Villa Romana del Casale” nell’Ennese; “Himera, Solunto e Iato” nel Palermitano; “Kamarina e Cava D’Ispica” nel Ragusano e il parco archeologico di Gela nel Nisseno.