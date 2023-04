Catania, il corteo per il 78° anniversario della Liberazione: il programma del 25 aprile

Ecco come si svolgerà la Festa della Liberazione nella città etnea.

Una manifestazione che potrebbe avere un sapore diverso. E non soltanto perché, per la prima volta dalla nascita della Repubblica italiana un partito di estrema destra è al governo – oltre tutto con percentuali di consensi sempre in crescita. Ma anche per il voto atteso a Catania alla fine del mese di maggio, che vede contrapporsi da una parte la squadra di Governo, ricalcata in ambito locale con qualche aggiunta, e dall’altra il fronte progressista, all’interno del quale spicca non soltanto l’alleanza tra Pd e M5S, ma anche la presenza della sinistra catanese.

Il corteo del 25 aprile

Il 78° anniversario della Liberazione verrà celebrato a Catania con il corteo, organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che partirà alle 9.30 da Piazza Palestro, il Fortino, cuore popolare della città, attraverserà via Garibaldi, via Plebiscito, via Vittorio Emanuele, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide di Graziella e Salvatore Giuffrida, e poi alla lapide posta nel cortile del palazzo comunale dedicata ai partigiani catanesi e si concluderà a piazza Stesicoro, con i canti della Resistenza del Coro Scatenato.

Il corteo del 25 aprile ha al centro i valori portanti della nostra Repubblica: l’antifascismo, la tutela di tutti i diritti sociali e civili, l’indivisibilità della Repubblica, minacciata dall’Autonomia Differenziata, l’uguaglianza dei diritti , i valori dell’accoglienza, il ripudio di tutte le guerre, alimentate dell’invio delle armi e la centralità della Pace.

Comitato Provinciale ANPI Catania

Programma

Martedì 25 aprile, festa della Liberazione Catania

ore 9, presso il vestibolo del Sacrario Militare della chiesa di San Nicolò l’Arena, Catania, piazza Dante, partecipazione dell’ANPI Provinciale alla Celebrazione della resa degli onori ai Caduti per la Patria, con la deposizione di una corona di alloro alla presenza del Prefetto di Catania, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, del commissario straordinario della città di Catania, Dott. Piero Mattei, e di sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi Renna Arcivescovo di Catania.

Catania ore 9, deposizione di fiori presso l’Arvulu Rossu, a piazza Alcalà, in memoria degli omosessuali catanesi che subirono le persecuzioni fasciste, con arresti e il confino.

Catania ore 9.30, corteo popolare a Catania. Concentramento in piazza Palestro (Fortino), partenza del corteo per via Garibaldi, via Plebiscito, e via Vittorio Emanuele, con sosta alla lapide dei fratelli Giuffrida e deposizione della corona di alloro. Via Vittorio Emanuele, con sosta alla pietra di inciampo dedicata ai fratelli Giuffrida nei pressi del Liceo Boggio Lera, quindi all’atrio del palazzo del Comune, dove si deporrà la corona in onore dei catanesi partigiani e resistenti caduti nella lotta di Liberazione contro i nazifascisti.

Conclusione in piazza Stesicoro con deposizione di fiori presso la lapide commemorativa di Salvatore Novembre, ucciso l’8 luglio del 1960 dalla repressione fascista ordinata dal governo Tambroni, intervento della presidente ANPI provinciale e infine i canti della Resistenza a cura del Coro Scatenato.

Catania ore 17, deposizione di fiori presso le lapidi che ricordano le Partigiane uccise dai nazifascisti.