Festeggiano matrimonio ai Quattro Canti di Palermo: fioccano le multe

L'assessore comunale Maurizio Carta: "Vergognosa occupazione del suolo pubblico"

Una trovata a dir poco originale ma senza dubbio poco opportuna: è quella degli sposini che, per festeggiare il loro matrimonio hanno scelto di fare le cose in grande…anche troppo. Il banchetto allestito abusivamente ai Quattro Canti, storico quadrilatero nel centro di Palermo, ha dapprima stupito i passanti per poi essere segnalato alle autorità dall’assessore comunale Maurizio Carta, che così commenta.

Videosorveglianza nei punti sensibili

“La polizia appena avuta la segnalazione della vergognosa occupazione del suolo pubblico è intervenuta e ha identificato gli incivili che hanno vergognosamente utilizzato in maniera indecente e senza alcuna autorizzazione piazza Vigliena – dice l’assessore – applicando tutte le sanzioni per occupazione di suolo pubblico e infrazioni al codice della strada. La pattuglia non è riuscita a intervenire prima poiché erano tutte impegnate nell’assistenza alla sicurezza di manifestazioni sportive a Mondello. Da domani sarà intensificato il servizio di videosorveglianza dei siti più sensibili. Ringrazio la comandante Margherita Amato e il commissario Benny Cassarà per il rapido intervento nonostante la tardiva segnalazione”.