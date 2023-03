Festival Mandorlo in fiore, Amata: “Sintesi perfetta prodotto turistico che promuove Isola”

A vincere la 75esima edizione il gruppo “Navruz dance ensemble” dell'Uzbeskistan

«Una Festa in cui folklore, tradizione e attrattività sono la positiva sintesi di un prodotto turistico che va sostenuto con forza. Lo abbiamo fatto, non soltanto con la presenza istituzionale, ma anche con il sostegno economico della Regione perché siamo convinti che eventi così consolidati e che hanno un fortissimo richiamo costituiscono l’elemento di forza di una visione turistica di un territorio nel suo complesso». Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, commentando la conclusione del festival internazionale del “Mandorlo in fiore” di Agrigento. A vincere la 75 edizione, dopo tre anni di stop dovuto alla pandemia, il gruppo “Navruz dance ensemble” dell’Uzbeskistan.

L’assessore: “Anticipazione dell’edizione dei Treni storici”

«Per l’occasione – prosegue l’esponente del governo Schifani, che ha partecipato alla premiazione nella Valle dei templi – nel corso della manifestazione abbiamo anche ritenuto di condividere, insieme a Ferrovie dello Stato e al Comune di Agrigento, un’anticipazione dell’edizione dei “Treni storici”. La replicheremo quest’anno attraverso un ricco programma, e ciò per consentire ai tanti partecipanti di assistere alle tradizionali sfilate dei gruppi folkloristici e agli eventi collaterali previsti all’interno della festa». «Continueremo con convinzione – conclude Amata – a condividere momenti così rilevanti sotto il profilo turistico che rappresentano l’identità di un territorio e che concorrono a rafforzare significativamente il brand della Sicilia».