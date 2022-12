Fiamme in un appartamento a Palermo, tanta paura ma nessun ferito

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora da definire i danni, con l'intenso fumo che ha invaso tutta la casa

Un incendio è divampato in un appartamento in via Pasqualino ad Aquino, tra Monreale e Palermo. Per cause ancora da accertarte le fiamme sono scaturite all’interno di un’abitazione.

Il fumo ha invaso tutta la casa

Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere il rogo partito da una delle stanze dell’appartamento. Ancora da definire i danni, con l’intenso fumo che ha invaso tutta la casa: tanta paura ma nessun ferito.