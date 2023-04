Fiat 500 impatta violentemente contro un muro: 44enne perde la vita, due feriti gravi

Il dramma nel napoletano: fatale un sorpasso azzardato

Tragico incidente, questo pomeriggio, a Ottaviano, comune della cintura metropolitana di Napoli. In via vecchia Sarno, a poca distanza dal cimitero, un uomo di 44 anni originario di San Giuseppe Vesuviano, Alessandro Ambrosio, con la sua auto si è schiantato contro un altro veicolo, proveniente dalla direzione opposta. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il sinistro ha anche causato due feriti gravi.

Sorpasso fatale

Secondo le prime ricostruzioni (sul posto gli agenti di polizia municipale e i carabinieri), l’uomo ha operato prima un sorpasso e poi si è trovato di fronte una macchina con a bordo un uomo e una donna: l’impatto è stato inevitabile, ma poi l’auto della vittima ha continuato a sbandare ed ha terminato la sua corsa contro il muretto di un negozio.