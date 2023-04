David Donatello, una candidatura unica per Ficarra e Picone per il film “La Stranezza”

Il duo comico è in corsa nella categoria miglior attore protagonista per il film 'La stranezza' in cui recitano al fianco di Toni Servillo che interpreta Luigi Pirandello

Sono state annunciate oggi le nomination per i David di Donatello, gli Oscar italiani del cinema che premiamo i migliori interpreti del Bel Paese. Tra i candidati della categoria miglior attore protagonista figurano, oltre ad Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Fabrizio Gifuni e Luigi Lo Cascio, anche Ficarra e Picone. Fin qui tutto normale si direbbe, se non fosse che il duo comico è stato considerato come un interprete unico. Una “stranezza”, come il titolo del film che li vede protagonisti insieme a Toni Servillo, che non è sfuggita al popolo del web.

Ficarra e Picone e la candidatura ai David, l’ironia del web

“Marinelli e Borghi normalmente con candidature separate, Ficarra e Picone invece un unicum, un agglomerato, un teratoma, un’entità autonoma. BOH”, mette un’evidenza un utente. “Ficarra e Picone come gli omini che dividono una singola emoji”, commenta un altro, mentre un terzo condivide un video del famoso cartone animato Dragon Ball in cui Goku e Vegeta si fondono diventando un’unica persona.

Il regista Roberto Andò, “Candidature per La stranezza suggella sintonia con pubblico e colleghi”

“Un ulteriore suggello della sintonia che il film è riuscito a stabilire con il pubblico e con gli addetti ai lavori”. E’ con queste parole che il regista Roberto Andò saluta le 14 candidature ai David di Donatello ottenute dal suo ultimo film ‘La stranezza’ interpretato da Toni Servillo e da Ficarra e Picone. “E’ un grande piacere – dice Andò all’AdnKronos – il fatto che, a parte il successo che il film ha avuto in sala e con la critica, il mondo del cinema e i colleghi l’abbiano votato”.