“Figli del VulCano”: il Catania tra campagna abbonamenti e ultime di mercato

“Figli del vulCano“. Il Catania si tuffa nella nuova stagione presentando la Campagna Abbonamenti per la stagione 2023/24. Inizio ritardato a causa dei lavori ancora in corso di svolgimento allo stadio “Angelo Massimino”: la campagna partirà ufficialmente martedì 22 agosto alle ore 09.00.

Il Massimino come l’Etna

“Abbiamo dedicato la Campagna Abbonamenti al Vulcano, simbolo di questa città. Speriamo che lo stadio diventi un vulcano e che possa spingere la nostra squadra”. A chiarire il claim della Campagna Abbonamenti, “Figli del VulCano”, è il direttore generale Luca Carra: un Massimino come l’Etna, per infiammare e spingere i giocatori. Abbonamenti sottoscrivibili online dagli utenti del sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete TicketOne.

Dettagli sulla campagna abbonamenti

Il prezzo di un abbonamento in curva è di 120 euro (ridotto per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2006 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1958 e precedenti al costo di 100 euro), 290 euro per la Tribuna B (ridotto 240) e 380 per la Tribuna A (ridotto 320). Prevista, per i vecchi abbonati, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, ma stavolta, per via dei lavori che hanno variato la numerazione, non dello stesso posto. Costo in questo caso di 90 euro per le curve (ridotto 80), 240 per la Tribuna B (ridotto 200) e 330 per la Tribuna A (ridotto 270). Abbonamenti al costo di 20 euro, inoltre, per gli Under 14 (abbonamenti acquistabili sono ai botteghini).

Mercato: in arrivo Quaini, si cerca un centravanti

Non solo campagna abbonamenti. A margine della conferenza stampa si è parlato anche di mercato. In procinto di vestire il rossazzurro il difensore Alessandro Quaini, si cerca una punta. Un profilo sondato è quello del centravanti di proprietà del Pisa Edgaras Dubickas. “È un giocatore molto interessante, farebbe comodo avere un altro attaccante come alternativa – spiega ai nostri microfoni il Vice Presidente del Catania Vincenzo Grella ma è legato a un discorso di budget e alla posizione del Pisa, che ha comprato questo calciatore. Vedremo giorno dopo giorno”. Sul mercato, comunque, la dirigenza è ancora attiva. “Il nostro budget è quasi esaurito – spiega Grella -. Abbiamo intenzione di inserire forse un calciatore ma non c’è questa esasperazione: la rosa è già forte. Se troviamo un’occasione conveniente per il club lo facciamo, altrimenti andiamo avanti con questa squadra che mi sembra sulla carta molto competitiva”.

