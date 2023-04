Lavoro, Findomestic cerca personale: i requisiti e come candidarsi

Ecco i profili richiesti, le sedi e come inviare la domanda

Importanti novità sul fronte lavoro provengono dall’Istituto di credito italiano del Gruppo BNP Paribas, pronto a offrire opportunità di impiego nel settore bancario. La società seleziona personale da inserire mediante assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, o tirocini. Le opportunità di lavoro Findomestic sono rivolte, generalmente, sia a professionisti esperti in vari settori che a giovani anche senza esperienza, che possono essere assunti in ruoli d’ingresso quali quelli di Consulente Prestiti o Recuperi, o Analista del Credito. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Findomestic. Si ricercano anche giovani da inserire in stage.

I profili richiesti

OPERATORI DEL CREDITO

Sede di lavoro: Italia

Si cercano figure che si occuperanno, principalmente, di fornire consulenza ai clienti in relazione a servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito e cessione del quinto. Per candidarsi occorre essere flessibili e orientati agli obiettivi. Richieste anche capacità relazionali e predisposizione al lavoro di squadra

STATISTICO JUNIOR

Sede di lavoro: Firenze

I candidati ideali sono in possesso di una laurea magistrale in Statistica/Matematica o Economia con indirizzo statistico. Inoltre è richiesta la conoscenza di almeno uno dei seguenti software: SAS, SQL, Power BI, Excel, Python.

ANALISTA PROGRAMMATORE

Sedi di lavoro: Roma, Firenze

L’offerta di lavoro è rivolta a laureati in materie scientifiche o gestionali, preferibilmente ad indirizzo informatico, che hanno maturato dai 2 ai 5 anni di esperienza come Tech Lead e nella conduzione di piccoli team di sviluppo come responsabile tecnico (Team Leader).

COME INVIARE LA DOMANDA

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

LA BANCA FINDOMESTIC

Findomestic Banca SpA è una società specializzata nel credito alla famiglia per l’acquisto di beni e servizi ad uso privato. L’istituto di credito nasce nel 1984, su iniziativa della Cassa di Risparmio di Firenze e di Cetelem, insieme a Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Centro Leasing e Compagnie Bancaire, ed è oggi un Gruppo che opera attraverso cinque canali di vendita: Operatori Commerciali Convenzionati, Centri Clienti, Rete agenti, Banche, assicurazioni e società di servizi, e Internet. Attualmente Findomestic Banca è uno dei maggiori operatori del credito al consumo in Italia e fa parte del Gruppo BNP Paribas, uno dei maggiori in Europa presente in oltre 70 Paesi del mondo, con più di 196.000 collaboratori.