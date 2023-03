Fiori d’arancio per Laura Pausini: l’annuncio su Instagram

La star della musica leggera italiana corona il suo sogno

Dopo 18 anni di convivenza amorosa Laura Pausini e Paolo Carta hanno detto sì. La 48enne cantautrice italiana, assieme al 60enne chitarrista hanno dato l’annuncio del matrimonio questa mattina su Instagram, pubblicando una foto in cui indossano i vestiti da sposi. Laura annuncia così di aver finalmente celebrato le nozze rinviate più volte a causa della pandemia. Nella notte aveva condiviso un importante messaggio per il suo compagno scrivendo: “Che ogni tua promessa sia la mia in salute e in malattia c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”.

Di bianco vestita anche la figlia Paola, 10 anni, che tra radiosi sorrisi ed enormi fiori color avio, ha posato insieme a papà e mamma.