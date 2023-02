Fiori sopra l’inferno, anticipazioni della serie Rai con Elena Sofia Ricci

Dopo l’addio a Che Dio ci aiuti, l’attrice vestirà i panni di un’investigatrice in questa nuova serie in onda dal 13 febbraio su Raiuno. Ecco tutte le anticipazioni e curiosità

Dismessi i panni di Suor Angela, Elena Sofia Ricci torna nella prima serata di Rai Uno per interpretare Teresa Battaglia, la protagonista di “Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia”.

L’attrice ha deciso di abbracciare questa nuova esperienza lavorativa per darsi un’ulteriore possibilità di crescita professionale e per poter dare voce ad un altro personaggio altrettanto potente tanto quanto quello di “Che Dio ci aiuti”.

Chi è il personaggio di Teresa Battaglia

Teresa Battaglia, personaggio creato dalla scrittrice Ilaria Tuti, è un’esperta investigatrice di sessant’anni affetta da Alzheimer. È una profiler ossia il suo lavoro consiste nel delineare il profilo del killer sulla base sia della scena del crimine sia delle modalità attuate per commettere il delitto.

“Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia”, basata sul libro omonimo, è una serie composta da sei episodi la cui messa in onda sarà divisa in tre serate a cominciare da lunedì 13 febbraio 2023 su Rai Uno alle ore 21:25.

Dove è ambientato fiori sopra l’inferno?

La serie, diretta da Carlo Carlei, scritta da Donatella Diamanti, Valerio D’Annunzio e Mario Cristiani e prodotta da Publispei e Rai Fiction, è ambientata a Travenì, un piccolo paese di montagna dove tutto sembra apparentemente tranquillo invece gli abitanti nascondono segreti.

La trama

Accade che, per difendere un gruppo di bambini ignoranti e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli, un killer debba commettere una serie di crimini con lo spargimento di altrettanto sangue. Viene chiamata ad indagare Teresa Battaglia che proviene dalla città e porta con sé la sua squadra di collaboratori che è la sua famiglia. Nel team c’è un nuovo arrivato ossia l’Ispettore Massimo Marini, in fuga da sé stesso e dal proprio passato.

Durante le indagini, Teresa Battaglia empatizza con il killer anche se non lo assolve. In più, deve fare i conti anche con un altro nemico ossia l’Alzheimer. La malattia si presenta con i primi sintomi che la mettono in difficoltà e che la disturbano nella risoluzione del caso.

Elena Sofia Ricci parla del suo personaggio

“Teresa è un personaggio straordinario, una donna molto speciale, unica, con un passato doloroso che l’ha fatta diventare ruvida, spigolosa, a tratti virile, antipatica, per certi aspetti. Ma capace di empatizzare sia con una bambina che è stata violata, ma anche con il killer, perché si domanda da quale razza di inferno possano venire queste creature mostruose. Per scoprire chi sia il killer devi empatizzare con quell’ex bambino violato” ha raccontato Elena Sofia Ricci nella conferenza stampa di presentazione della serie.

L’attrice ha anche aggiunto: “Mi sono innamorata subito di lei perché tiene insieme tutte le contraddizioni. Sono grata alla Rai che ogni tanto mette in campo una serie di tematiche importanti, come la malattia, accompagnata dal tema della solitudine che lei stessa ha scelto, ma poi probabilmente ne ha paura nel momento in cui scopre la malattia”.

Il cast completo

Oltre a Elena Sofia Ricci, nel cast ci sono anche Gianluca Gobbi che interpreta l’Ispettore capo Giacomo Parisi, Giuseppe Spata nei panni del giovane Ispettore Massimo Marini, Massimo Rigo che è Hans Knauss e Urs Remond nel Dottor Ian. Lorenzo McGovern Zaini, Vittorio Garofalo, Ruben Santiago Vecchi e Tosca Forestieri sono Mathias, Diego, Oliver e Lucia, i bambini che sembrerebbe il killer stia proteggendo.

Il primo episodio di Teresa Battaglia

Nel primo episodio della prima puntata in onda lunedì 13 febbraio 2023 su Rai Uno alle ore 21.25, Il Commissario Battaglia giunge a Travenì per indagare sulla morte di un ingegnere. Nel frattempo, quattro bambini si incontrano nel loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando.

Il secondo episodio di Teresa Battaglia

Nel secondo episodio, invece, Lucia e Mathias escono di notte, certi di trovare il Fantasma. L’indomani, Brughi va da Teresa rivelandole una sconcertante coincidenza. Ma le amnesie di Teresa sono sempre più frequenti.

Con il personaggio di Teresa Battaglia, Ilaria Tuti ha scritto altri libri quali “Ninfa dormiente”, “Luce della notte” e “Figlia della cenere”. Non si esclude che la serie possa proseguire con altre stagioni qualora avrà successo.

Sandy Sciuto