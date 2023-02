“Che Dio ci aiuti 7”, ecco cosa succederà nella puntata del 2 febbraio: anticipazioni

Le anticipazioni dell'amata fiction su Rai Uno, "Che Dio Ci Aiuti": ecco cosa accadrà nelle puntate del 2 febbraio 2023.

Nuovo appuntamento con la settima stagione di “Che Dio ci aiuti”: ecco le anticipazioni della puntata di giovedì 2 febbraio 2023 su Rai Uno alle ore 21.25.

Adesso che Suor Angela è andata via e che Azzurra Leonardi ha accettato il suo addio, nel convento di Assisi i problemi da risolvere non mancano mai. A piccoli e grandi passi, Azzurra cerca di emulare Suor Angela dando il suo supporto e il suo aiuto ove necessario e, quando si trova in difficoltà, si consulta con Suor Costanza.

Che Dio ci aiuti, le anticipazioni del 2 febbraio

Nei due nuovi episodi in onda il 2 febbraio 2023, si scopriranno molti dettagli delle vite delle ragazze ospitate, lo psichiatra Emiliano dovrà fare i conti con delle novità e Azzurra continuerà a diffidare di Suor Teresa.

Nel primo episodio dal titolo “L’amore ti cambia”, Azzurra è sempre più convinta che Suor Teresa ha qualcosa da nascondere. La novizia non si darà pace finché non avrà capito le intenzioni e gli obiettivi della suora. Non smette di indagare e, mentre procede, incrocia una sua conoscenza.

Intanto, Emiliano si trova costretto per ragioni inevitabili ad invitare Sara a una cena di gala. Da subito i due si sono trovati antipatici, ma dovendo badare e accudire il piccolo Elia, sembrerebbe abbiano trovato un loro equilibrio. La cena di gala potrebbe essere per loro un ulteriore passo in questa loro amicizia ma tutto andrà storto.

Desiderosa di aiutare la madre reclusa, Ludovica parte con Cate per Roma. Vuole reperire un documento che potrebbe scagionare la madre e ridarle così la libertà. Il viaggio, però, si rivela più negativo di quanto prospettato. Infatti, durante la ricerca del documento, scopre una verità sulla madre che la porta a rivalutare ogni aspetto.

In “Le orme dei padri”, titolo del secondo episodio di “Che Dio ci aiuti” del 2 febbraio, Emiliano e Sara sono molto vicini. L’antipatia è solo un lontano ricordo ed è stata sostituita dalla complicità. Sara, inoltre, ha iniziato a sognare Emiliano nell’intento di scambiarsi un bacio. Un dubbio attanaglia la ragazza: le piace davvero Emiliano o no?

Intanto, lo psichiatra è preso da un test sul QI a cui si è sottoposto. L’esito è diverso da quello immaginato e per Emiliano è tempo di insicurezze e domande. Dal canto suo, Azzurra vorrebbe aiutarlo o quantomeno distrarlo. La novizia, così, decide di coinvolgerlo in un’indagine su un suo ex allievo. In convento arrivano i genitori di Cate. Per la ragazza è motivo di preoccupazione e di imbarazzo perché mamma e papà non sanno ancora della mancata accettazione al conservatorio. Ludovica, invece, deve fare i conti con quanto scoperto sulla madre e sugli effetti che potrebbe avere sul loro rapporto.

Come guardare la puntata

“Che Dio ci aiuti” va in onda su Rai Uno, ma è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto