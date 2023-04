Fisco, in arrivo bonus per chi paga le tasse: “I rispettosi pagheranno meno

L'annuncio del viceministro all'Economia del Governo sui bonus promessi per chi paga regolarmente le tasse.

Pagella sulle tasse e bonus per chi si dimostra in regola. Si tratta dell’annuncio del viceministro all’Economia, Maurizio Leo, in un’intervista concessa ai colleghi de “Il Messaggero”. Lo stesso Leo sottolinea che la riforma fiscale promossa recentemente dal Governo Meloni ha anche lo scopo di attrarre investitori stranieri in Italia.

Le modifiche al sistema tributario

Secondo il viceministro sarà necessario “ridurre il carico tributario” e “semplificare il sistema” per tutti quei soggetti che guardano “con interesse al nostro Paese”.

Per fare ciò, il viceministro Leo annuncia che il Governo porterà avanti delle modifiche alla tassazione delle imprese abbassando l’aliquota Ires perché alcuni crediti di imposta e agevolazioni non saranno più compatibili.

La nuova Ires in arrivo

Addirittura, sottolinea ulteriormente Leo, potrebbe essere formulata “una nuova Ires” che presenterà una “base imponibile più ampia modulata su due aliquote, con l’intento di far pagare meno chi assume e chi investe”.

La nuova Ires sarà realizzata all’interno del quadro di riferimento internazionale che entrerà in vigore a partire dall’anno 2024 con la Global minimum tax.

Il reddito sarà tassato con un’aliquota inferiore al 24% attuale. Prevista anche un’aliquota agevolata nel momento in cui una parte di reddito dovesse essere reinvestita nell’assunzione di nuovi lavoratori o in beni strumentali innovativi.