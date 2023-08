Fiumefreddo di Sicilia, appicca fuoco ad alcune palme: denunciato

Il 53enne è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di ben 9 accendini e di un piccolo contenitore di benzina

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno denunciato un 53enne, immortalato dalle telecamere della videosorveglianza comunale di via Regina del Cielo mentre stava appiccando il fuoco ad alcune palme e ad un’aiuola, in una zona adibita a verde pubblico nell’area cittadina di Fiumefreddo.

L’intervento dei militari

Le fiamme sono state prontamente domate, prima dai residenti della zona e poi dai vigili del fuoco. Le immediate ricerche dei militari hanno permesso di rintracciare e identificare il piromane, il quale è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di ben 9 accendini e di un piccolo contenitore di benzina, nonché di un coltello della lunghezza complessiva di 19 centimetri. Per tale ragione, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.