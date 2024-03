Progetto di formazione digitale gratuita per casalinghe e casalinghe assicurati Inail

La parola all’Inail: lavoro, salute e sicurezza

Sono 14 i progetti finanziati dal bando del Dipartimento per le Pari opportunità con l’obiettivo di migliorare e approfondire le competenze digitali di casalinghe e casalinghi. Stanno per partire i corsi di formazione gratuiti previsti dal bando del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato a dicembre 2021. Approvata la graduatoria definitiva, i tre milioni di euro a disposizione, provenienti dall’apposito Fondo istituito nel 2020, sono stati suddivisi tra i 14 progetti vincitori.

Le attività formative si rivolgono a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita. I corsi sono riservati esclusivamente alle persone iscritte all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici gestita dall’Inail. Per dimostrare l’iscrizione basta presentare il certificato di iscrizione per l’anno 2024 scaricabile dai servizi online disponibili sul portale dell’Istituto.

Obiettivo fornire le principali competenze digitali

Le competenze per creare contenuti digitali e utilizzare i servizi online della Pa. Funzionali all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività svolte in casa, i corsi di formazione puntano a fornire le principali competenze digitali, a partire dalla ricerca delle informazioni sul web al riconoscimento delle fake news. Tra gli altri insegnamenti al centro dei percorsi formativi, la scrittura, la produzione e la modifica dei contenuti digitali, l’utilizzo di e-mail, chat, videoconferenze, social network e sistemi di messaggistica, l’approfondimento dei servizi digitali offerti dalla Pubblica amministrazione e l’utilizzo di Spid, dei pagamenti elettronici e dell’app IO.

Per assicurarsi contro gli infortuni domestici basta un click

L’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici si può effettuare tutto l’anno sul sito Inail utilizzando i servizi online, grazie ai quali, una volta effettuato il pagamento del premio di 24 euro, deducibile ai fini fiscali, è possibile anche scaricare e stampare il certificato di iscrizione. Per le famiglie a basso reddito, il premio è a carico dello Stato.

Per partecipare ai corsi è possibile rivolgersi alle organizzazioni vincitrici. Al bando hanno partecipato enti di formazione pubblici e privati, in forma singola o associata, associazioni, organizzazioni e cooperative sociali che è possibile contattare direttamente per prendere parte ai corsi di formazione.

Per scaricare il certificato di iscrizione e per ogni altra informazione sull’assicurazione contro gli infortuni domestici è possibile consultare il Portale Inail inquadrando il QR code.