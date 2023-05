Formula 1, Gp Miami: Perez in pole, incidente per Leclerc

Il pilota messicano della Red Bull domani partirà davanti a tutti

Sergio Perez conquista la pole position del Gp di Miami. Il pilota messicano della Red Bull gira in 1’26”841 nelle qualifiche e domani partirà davanti a tutti. Perez sarà affiancato in prima fila dalla Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso.

La Ferrari piazza lo spagnolo Carlos Sainz in terza posizione. Con lui, in seconda fila, la Haas del danese Kevin Magnussen. Il monegasco Charles Leclerc, con l’altra Ferrari, chiude le qualifiche con un incidente finendo contro il muro. Leclerc partirà dalla settima posizione. Peggio di lui ha fatto l’olandese Max Verstappen: il pilota della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, è nono in griglia.