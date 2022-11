Formula 1, l’ex ferrarista Sebastian Vettel: “Non escludo il ritorno”

Vettel ha lasciato aperta la possibilità di seguire le orme del suo idolo, il sette volte campione del mondo Michael Schumacher

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel non esclude un ritorno alle corse di Formula 1. “Nel momento in cui ti ritiri ci credi. Ma non puoi escludere nulla”, ha detto al broadcast tedesco Rtl prima del Gp del Brasile di questo fine settimana.

Vettel ha lasciato aperta la possibilità di seguire le orme del suo idolo, il sette volte campione del mondo Michael Schumacher, che ha lasciato nel 2006 ma è tornato in F1 nel 2010 per correre per altri tre anni.

“Penso che ognuno sia diverso e vada per la propria strada – ha detto Vettel -. Forse ci sono dei parallelismi qua e là, ma non credo di poter rispondere alla domanda in quel senso. Oggi posso rispondere con ‘no’, ma forse il prossimo anno o tra due ci penserò in un modo completamente diverso. Solo il tempo lo dirà”.