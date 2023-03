Forza Italia, Berlusconi nomina Caruso nuovo commissario azzurro in Sicilia: finisce era Miccichè

Sorride il governatore Schifani, Miccichè incassa una sonora sconfitta

Adesso, è ufficiale. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato come nuovo commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia Marcello Caruso, ex responsabile regionale enti locali e coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo.

Dopo oltre 25 anni finisce così l’era di FI in Sicilia targata Gianfranco Miccichè. Al suo posto, come ormai preannunciato da giorni, arriva Caruso, braccio destro del presidente della Regione, Renato Schifani, già responsabile regionale Enti locali e coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo.

Trionfo Schifani, sconfitta cocente per Miccichè

Chi può “festeggiare” è proprio il governatore, che chiude così con una vittoria schiacciante l’aspro braccio di ferro con l’ex leader regionale destituito.

Le chiavi di Forza Italia in Sicilia, dunque, saranno da oggi in poi nelle mani di Caruso e Schifani, con lo sguardo già rivolto verso le amministrative del 28 e 29 maggio in 129 comuni dell’Isola.

A Gianfranco Miccichè, invece, non resta al momento che leccarsi le ferite e incassare quella che è, a tutti gli effetti, una cocente sconfitta.