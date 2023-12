FOTO | Giovanni Allevi, nuovo messaggio dall’ospedale: “Continuo a vivere”

Giovanni Allevi posta un nuovo scatto dall’ospedale e cita Giulio Cesare per aggiornare sulle sue condizioni di salute: Continuo a vivere“, scrive il pianista e compositore, che nel 2022 ha annunciato di essere stato colpito da un mieloma. Nella foto condivisa il musicista appare con una mascherina a coprire il volto, un cappello in testa e un bustino mentre fa il segno della vittoria con le dita.

Il messaggio di Giovanni Allevi sui social

Le ultime notizie del pianista “Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!”, scrive Allevi nel post che accompagna l’immagine.

E non è la prima volta che il musicista, 54 anni, parla del dolore e della caparbietà con la quale, dal giugno 2022, sta affrontando la malattia. L’ultima volta lo ha fatto poche settimane fa annunciando il suo ritorno alla musica con l’uscita di un brano, “Tomorrow” (e di un video) presentato in occasione della Giornata dei Giovani, alla COP 28 a Dubai e dedicato ai giovani attivisti di Youth4Climate.

“Certo, nel video si intuisce la mia sofferenza: sotto il cappotto un busto molto stretto protegge la mia schiena, tra una ripresa e l’altra ho dovuto fermarmi e riposare, le dita, ancora, ogni tanto cedono”, aveva scritto il compositore: “Ma altrettanto si intuisce il mio forte amore per la vita e per la musica, ed è questo ciò che conta. Che Tomorrow vi sia di ispirazione! Nell’attesa di incontrare di nuovo il pubblico palpitante dal vivo, vi saluto con tutto il mio affetto. Vostro Giovanni”, ha concluso Allevi svelando di non essere ancora del tutto uscito dal tunnel della malattia, ma di non avere nessuna intenzione di arrendersi.

