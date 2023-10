FOTO | Juve, dopo il derby spunta l’enorme scritta su un terreno a Enna

In un terreno nei pressi della SP 23b del territorio ennese è comparsa la scritta Juve racchiusa in un grande cuore.

Manifestare la propria fede calcistica simpaticamente. È successo in Sicilia, più precisamente in un terreno nei pressi della SP 23b che collega i comuni del territorio ennese Regalbuto e Catenanuova. Lì il terreno è stato lavorato in maniera tale da far comparire la scritta Juve racchiusa in un grande cuore. Che la scritta comparsa sul terreno sia un modo carino e alternativo per celebrare il successo della Juventus nel derby della Mole?

Juve tra derby della Mole, Pogba e attualità

Proprio nella serata di ieri, in occasione della 3^ giornata del Campionato di Serie A, si è disputato all’Allianz Stadium il derby Juventus-Torino che ha visto vincere la formazione di casa per 2-0. A consegnare ai bianconeri i tre punti della vittoria i gol di Gatti al 47′ e Milik al 62′. Per la Juventus un periodo intenso segnato anche dalla vicenda Pogba risultato positivo al test antidoping le cui controanalisi hanno confermato la positività al testosterone proprio nelle scorse ore.