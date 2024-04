Fotovoltaico, Edison scommette sul territorio ennese

L’azienda ha scelto Aidone per insediare il suo più grande impianto di questo tipo, battezzato “Solecaldo”. L’obiettivo è fornire alle famiglie dell’Isola il 40% di energia da fonti rinnovabili

AIDONE – Il più grande impianto fotovoltaico di Edison si trova ad Aidone, in provincia di Enna. Paese da 4.900 abitanti e oltre 91 mila pannelli fotovoltaici.

Si chiama “Solecaldo” ed è stato battezzato dalla prima vera pioggia caduta nella zona negli ultimi sei mesi. Intorno alla struttura Edison ha piantato 10.600 ulivi in 17 ettari, per restituire un plus al territorio, in una zona extra rispetto i circa 50 ettari complessivi del campo fotovoltaico.

Ad Aidone un impianto da 41 Mw

“Solecaldo” è un impianto da 41 Mw progettato all’interno della strategia di crescita nelle energie rinnovabili di Edison. Piano che prevede 2 Gw di capacità installata fotovoltaica al 2030. Genera circa 71,5 Gwh di energia rinnovabile all’anno, abbattendo l’emissione in atmosfera di oltre 29.000 tonnellate di Co2 all’anno. I pannelli si allungano per quasi due intere colline in contrada Malaricotta, zona a circa 20 minuti da Aidone.

Per Marco Stangalino, vice presidente esecutivo Power asset di Edison, la Sicilia è tra le “regioni più virtuose per autorizzazione degli impianti. Una delle migliori per la gestione degli iter amministrativi”. E sul Comune di Aidone, Stangalino ha detto “c’è stato vicino dal primo momento”.

Oltre 26.500 famiglie potranno utilizzare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico di Edison ad Aidone, chiaramente molto di più del fabbisogno territoriale. Nel cantiere hanno lavorato anche operai locali, ha spiegato la sindaca della città Anna Maria Raccuglia. “Siamo lieti di inaugurare questo parco, che rappresenta un altro primato per Aidone. Città che si è già distinta nella lotta per il ritorno della Venere di Morgantina”.

In Sicilia nascerà un nuovo impianto Edison

Edison ha dichiarato di scommettere sulla Sicilia per raggiungere l’obiettivo di erogare fornitura di energia elettrica per il 40% prodotta da energia rinnovabile. Nell’Isola nascerà un nuovo impianto, più piccolo, a Tudia in provincia di Palermo ha spiegato lo stesso Marco Stangalino.

Per Edison la Sicilia è un territorio altamente strategico

Nell’ambito del piano di sviluppo di Edison, la Sicilia è un territorio altamente strategico. Al momento, il gruppo gestisce nella regione quattro mpianti eolici da 104 Mw nelle province di Trapani, Enna e Messina. Nell’ennese, oltre al nuovo impianto di Aidone da 41 Mw, un secondo fotovoltaico da cinque Mw ad Agira (in provincia di Enna). A questi si aggiungono un nuovo cantiere, aperto da recente per un impianto fotovoltaico da 55 Mw a Tudia (in provincia di Palermo), e ulteriori tre impianti fotovoltaici da 60 Mw già autorizzati. Edison ha fatto sapere che sono in corso gli iter di autorizzazione per la realizzazione di sei impianti fotovoltaici da 220 Mw e sette eolici da 330 Mw.

L’amministratore delegato di Edison ha scherzato sull’inaugurazione bagnata dalla pioggia. “Quel che è bagnato è fortunato – ha detto Nicola Monti – e oggi quello di Aidone è tra i nostri progetti più importanti. La Sicilia è una terra che si presta per le fonti rinnovabili e abbiamo piani per il territorio fino alla fine del decennio”.