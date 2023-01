Francesca Ferreri Dell’Anguilla e la sua guida speciale “Catania al femminile”

Una guida su Catania molto particolare da Francesca Ferreri Dell’Anguilla, ospite de "La Poltrona di Nicoletta".

Ospite de “La Poltrona di Nicoletta” è Francesca Ferreri Dell’Anguilla, autrice di una guida sul capoluogo etneo molto particolare dal titolo “Catania al femminile”.

“Finalmente Antonio rimase solo e poté guardare a suo agio i cari tetti di Catania, quei tetti neri, disseminati di giare, di fichi secchi e di biancheria, sui quali il vento di marzo, al tramonto, sferra calci di cavallo”.

V. Brancati, Il Bell’Antonio

Forse non c’è descrizione più vera e intima per immaginare questa città che giace da sempre imperturbabile alle falde del vulcano attivo più alto d’Europa. Una città che nel tempo si è pian piano riappropriata della sua antica bellezza e che oggi è diventata una méta turistica per chiunque approdi nell’isola e decida di visitare la Sicilia.

E proprio da questo cambio di rotta che nasce l’idea di scrivere una guida che accompagni il visitatore alla scoperta delle bellezze naturali, della sua storia, per renderla una méta imperdibile grazie anche a un grande contributo tutto al femminile.

Catania al femminile

Si, parlo di “donne” perché la guida scritta da Francesca Ferreri Dell’Anguilla, edita da Morellini editore di Milano, si intitola “Catania al femminile” e pone l’accento, partendo già dalla copertina che raffigura Sant’Agata, la patrona della città, su quanto le donne sin dall’antichità, abbiano con il loro lavoro, con la loro creatività e la loro forza, contribuito a renderla migliore. Francesca, architetto, oggi è docente al Cutelli e si occupa di Ambiente e Patrimonio Culturale come referente, organizzando corsi e incontri di formazione per gli studenti.

Un giorno per caso incontra l’editore Mauro Morellini che le dà l’incarico di scrivere per lui. Francesca Ferreri Dell’Anguilla accetta di buon grado la sfida che le viene proposta. Fino a quel momento Francesca i libri li aveva solo letti, soprattutto in gioventù, ma davanti a questa proposta di grande fiducia e anche perché rassicurata dalla sua amica palermitana Lietta Valvo Grimaldi – autrice di “Palermo al femminile” – ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura letteraria che si è rilevata un successo, tanto che sta iniziando a tradurre il suo “Catania al femminile” anche in inglese.

Questa guida su Catania, diversa da tutte le altre in commercio, vuole essere una piacevole compagna di viaggio, utile per conoscerne la storia, i suoi illustri personaggi e i luoghi più celebri, ma anche quelli insoliti e più nascosti. Un invito per farsi sedurre da una città sorprendente e tutta da scoprire, decisamente dinamica e fucina di innovazioni e, allo stesso tempo, vulcanica di nome e di fatto.

